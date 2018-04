Twee ongelukken op de A2, lange file tussen Den Bosch en Utrecht

DEN BOSCH - Verkeer dat over de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt, moet rekening houden met een flinke file. Aanvankelijk ontstond de file door een ongeluk bij knooppunt Deil, later gebeurde er in de file een tweede ongeluk bij knooppunt Empel. De vertraging was rond kwart over zeven volgens de ANWB ongeveer drie kwartier.

Door het tweede ongeluk zijn er twee rijstroken afgesloten bij knooppunt Empel. Bij knooppunt Deil was er een rijstrook afgesloten, maar die inmiddels  weer vrij. Rijkswaterstaat adviseert reizigers richting Utrecht om via Arnhem om te rijden (A50).

Of er gewonden zijn gevallen bij de ongelukken is niet bekend.