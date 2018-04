Astrid slacht over 6 weken haar doe-het-zelfkuikens: 'Kipfilet groeit niet aan de boom'

VALKENSWAARD - Drie weken geleden kregen bijna tweehonderd mensen een doe-het-zelfkippakket in Brabant. In de doos zaten eieren en een broedmachine, maar ook een groot mes om het dier uiteindelijk mee te slachten. En dat moment komt steeds dichter bij. De eerste kuikens zijn inmiddels geboren.

Tikkie, Takkie en Tokkie. Zo heten de pasgeboren diertjes van deelnemer Astrid Willems uit Valkenswaard. "Twintig dagen hebben ze in de broedmachine gezeten en gebeurde er niks. Donderdagochtend zagen we de eerste activiteit en nu hebben we drie kleine kippetjes rondlopen. Het gaat hartstikke goed met ze."



‘Kipfilet groeit niet aan de boom’

De proef is bedacht om mensen meer bewust te maken van hun eigen voedsel. Ook Astrid, die zelf op de Hoge Agrarische School (HAS) zit, doet daarom mee. "Ik merk dat er maar weinig mensen zijn die nog weten waar het eten vandaan komt."

"En dat geldt ook voor mij", vertelt ze. "Ik ga naar de supermarkt en pak alles maar gewoon. Nu kan ik met eigen ogen zien hoe zo’n proces in elkaar zit. Ik zeg altijd: kipfilet groeit niet aan de boom."

Het slachten

Allemaal leuk en aardig, die kippen grootbrengen. Maar uiteindelijk moet dát ene ook gebeuren: het slachten. "Ja dat hoort erbij", zegt Astrid. "Ik heb me wel voorgenomen om me niet al te veel aan de kuikens te binden. Nu zijn ze nog schattig, maar ik denk dat dat weg gaat als ze groter worden. Ik weet natuurlijk ook niet hoe ik straks ga reageren, maar ik denk dat ik het wel kan."