'Doorrijder moet diep door het stof', zegt advocaat Pieter van der Kruijs na ongeluk Dinteloord

EINDHOVEN - “Hij moet diep, heel diep door het stof.” Dat zegt strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs over de man die doorreed nadat hij zondagochtend een gehandicapte man had aangereden in Dinteloord. “Hij had alcohol in zijn bloed. Dat gaat de rechter hem zwaar aanrekenen.’

Afgelopen zondag werd een man in een invalidenwagen ’s ochtends vroeg zwaargewond in Dinteloord gevonden. Hij is volgens de politie aangereden en gewond achtergelaten.

“Er staat deze doorrijder waarschijnlijk een forse straf te wachten”, zegt Van der Kruijs in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. Het is namelijk niet de eerste keer dat deze bestuurder, een jongeman van 24 jaar uit Hoeven, betrapt is op rijden onder invloed van alcohol. Eerder raakte hij al zijn rijbewijs kwijt omdat hij dronken achter het stuur zat.

“Wellicht dacht de man dat hij zijn straf misschien zou kunnen ontlopen, door door te rijden. Maar ja, alcohol maakt je ziel mistig. Doordat er delen van zijn auto zijn gevonden na de aanrijding, hadden ze ‘m zo te pakken.”

En ook het doorrijden zal door de rechter zwaar worden opgenomen, verwacht Van der Krijs. “Je veroorzaakt al dit ongeluk, en dan peer je er ook nog van tussen!” De strafrechtadvocaat verwacht dat de rechter het rijbewijs van de doorrijder uit Hoeven dan ook voor langere periode zal afnemen.

'Berouw in plaats van egoïsme'

En het afnemen van het rijbewijs zal niet het enige zijn, denkt Van der Kruijs. “Ik gok ook dat er wel een gevangenisstraf voor deze man dreigt.” Maar volgens Van der Kruijs heeft de man daar zelf ook nog enige invloed op.

“Deze meneer zal aan de rechter én het slachtoffer berouw moeten laten zien. Dat kan schelen in zijn straf. Maar daarvoor zal hij diep door het stof moeten. Heel diep. Doorrijden na een ongeluk is natuurlijk een daad van egoïsme: je denkt aan jezelf en niet aan het slachtoffer. Hij zal die egoïstische daad moeten compenseren. In welke vorm dan ook. In vergelijkbare zaken had dat effect."