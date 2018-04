Eindexamens komen er weer aan: leerlingen met een bijzonder verhaal gezocht

EINDHOVEN - De spannendste periode voor scholieren in het voortgezet onderwijs komt er weer aan: de eindexamens. Twee weken lang knallen en daarna hopelijk een diploma én een lang verdiende vakantie. Omroep Brabant is in aanloop naar de eindexamens op zoek naar leerlingen van ieder niveau.

Ben jij stikzenuwachtig voor de eindexamens? Of juist enorm rustig onder alle hectiek? Heb jij een trucje om je beter te kunnen concentreren of dé manier om je pauzes tussen het studeren door nuttig in de vullen? Of maak jij eindexamens onder bijzondere omstandigheden? Omroep Brabant wil eindexamenleerlingen portretteren via radio, televisie en social media.



Reageer via Facebook

Dus, ben of ken jij een eindexamenleerling die zich door ons wil laten volgen? Laat dan een reactie achter op onze Facebookpagina en wie weet staat onze verslaggever binnenkort bij jou op de stoep.