Jeanet moest worden bevrijd uit lege trein op rangeerterrein: 'Voorlopig twitter ik even niet meer'

BREDA - Jeanet Meijs uit Breda moest zondag bevrijd worden uit een trein op een rangeerterrein in Utrecht. Ze had die trein genomen in Baarn, maar het was haar niet opgevallen dat er verder niemand in zat.

Meijs was op weg naar huis na een congres van Beter Onderwijs voor Nederland (BON) in Amersfoort en een overnachting bij haar dochter in Baarn. Ze keek in eerste instantie niet op van het feit dat de trein stil kwam te staan, want de NS had zondag last van meerdere storingen. En ze was druk aan het twitteren.

Spooktrein

Maar na een kwartier begon ze zich toch af te vragen of er iets niet klopte. "Er was geen mens te zien, ook geen conducteur of machinist. En er werd niets omgeroepen."

De trein leek volgens haar 'net een spooktrein'. Via Twitter lukte het haar in contact te komen met een woordvoerder van de NS, die hulp inschakelde voor de ongelukkige Bredase. Machinist Niels groeide vervolgens uit tot Jeanets redder. "Hij heeft me uit de trein van het rangeerterrein gehaald. Er kwam een hele trein voor mij alleen aanrijden. Niels is voor nu mijn held. Dankjewel Niels!"

'Even twittervrij'

Na haar avontuur neemt Meijs 'even twittervrij'. "Heel Nederland weet nu van mijn avontuur in de trein. Ik moet er nog van bijkomen." Lachend: "Eigenlijk is het allemaal de schuld van twee mannen die vroegen mijn mening te onderbouwen over passend onderwijs en de kwaliteit van de Pabo's."