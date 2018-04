Gebroken waterleiding zet straat blank in Helmond: 'We stonden met 30 man te kijken'

HELMOND - Een gebroken waterleiding heeft maandagmorgen voor chaos in de Helmondse wijk Rijpelberg gezorgd. Een gedeelte van de doorgaande Weg door de Rijpel stond vanaf half tien blank. Het verkeer moest daardoor omgeleid worden en nog tot vijf uur in de middaq zitten 30 huishoudens zonder water.

"Ik kreeg geen water meer uit de kraan en toen keek ik naar buiten en zag dat de straat helemaal blank stond", vertelt bewoner Janpieter Snoeij. "De wc doortrekken en douchen gaat niet. De ochtendrituelen zijn nu even anders", concludeert Jan Pieter. "Gelukkig was mijn koffie-apparaat nog gevuld met water, dus kon ik wel nog een bakkie doen."





Volgens Femke Verleg van Brabant Water is de waterleiding geraakt door werkzaamheden, welke werkzaamheden weet ze niet. Janpieter denkt het wel te weten. "Ik hoorde hier op straat dat er iets is misgegaan bij het aanleggen van glasvezelkabels. De waterleiding zou niet op de kaart van de glasvezelleggers hebben gestaan."

Woordvoerder Verleg weet niet of dit verhaal van de omwonende klopt, 'maar het gebeurt wel vaker dat een waterleiding geraakt wordt.'  Het water op de kruising met de Volderhof is tegen elf uur grotendeels verdwenen. Er ligt nu vooral nog zand in de straat dat mee is opgeborreld met het water. In de huizen is geen waterschade. Het trok wel veel bekijks van buurtbewoners. "We stonden met dertig man naar het stijgende waterpeil te kijken", weet Jan Pieter.