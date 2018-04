Barbecue was niet helemaal uit: overkapping, schuur en schutting in brand in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT - Een overkapping, een schuur en een schutting van een huis aan de Donatusstraat in Berkel-Enschot vatten maandagochtend vlam. De gewaarschuwde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een ander gebouw.

De bewoners hadden zondagavond gebarbecued. De brandweer houdt er rekening mee dat de barbecue is blijven smeulen en dat daardoor de brand ontstond.

Schade groot

Het vuur is geblust, maar volgens ooggetuigen is de schade groot. Van de schutting, de schuur en de overkapping is weinig over.