Melvin gaat bekerfeest vieren met Feyenoord en ook Lilian Marijnissen is blij voor 'haar cluppie'

ROTTERDAM - Groot feest in Rotterdam maandagmiddag, Feyenoord wordt om twee uur gehuldigd in de Kuip. De competitie eindigt voor Feyenoord in een teleurstelling als regerend kampioen. Maar met het winnen van de KNVB beker is het seizoen toch nog gered. Veel West-Brabanders reizen maandag naar Rotterdam voor het feest.

Zo ook Melvin van Mourik uit Roosendaal. De van oorsprong Rotterdammer komt al jaren in de Kuip. "Ik was acht toen we naar Brabant verhuisden, dus ik heb inmiddels wel een zachte g", lacht de voetbalfan.

'De laatste hoop die we hadden'

Hij is ontzettend blij met de winst van de KNVB beker. "Het is een mooi sluitstuk, de laatste hoop die we hadden dit seizoen." Feyenoord die vorig seizoen, na achttien jaar, de Eredivisie won staat op dit moment vierde in de competitie.

De prijs is belangrijk voor Feyenoord merkt de Roosendaler. "De club krijgt meer aanzien nu we weer prijzen winnen." Dat merkt hij voornamelijk op de basisschool van zijn zoontje. "Daar zie je steeds meer kinderen met trots in een Feyenoord-shirtje naar school komen. Dat is de afgelopen tien jaar wel anders geweest", legt van Mourik uit.

Politieke arena vs voor kolkende kuip

Dat er in West-Brabant van oudsher veel Feyenoord fans wonen is alom bekend. Maar in Oss woont wel een heel bekende supporter van de Rotterdammers. In het weekend verruilt ze de politieke arena regelmatig voor een middagje in een kolkende Kuip. Partijleider van de SP, Lilian Marijnissen. Ze was er zondag bij toen 'haar cluppie' de beker won. "Een prachtige finale. Zon in de Kuip en strijd op het veld", schreef ze op Facebook.