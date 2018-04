Kunstgras goedgekeurd: FC Den Bosch-FC Emmen mag gespeeld worden

DEN BOSCH - FC Den Bosch en FC Emmen kunnen maandagavond tegen elkaar spelen in stadion De Vliert. Maandagmiddag werd het kunstgras gekeurd door Ed Janssen. De scheidsrechter ziet geen problemen meer en geeft groen licht voor het spelen van de Jupiler League-wedstrijd.

Vrijdagavond werd het veld nog afgekeurd door arbiter Sander van der Eijk, waardoor de wedstrijd tegen FC Emmen niet gespeeld kon worden. Van der Eijk kon de veiligheid van de spelers niet garanderen, zo gaf hij aan. FC Den Bosch begreep daar niets van, volgens directeur Paul van der Kraan waren er geen problemen met het kunstgras. De scheidsrechter besloot in overleg met de KNVB een kruis door de wedstrijd te zetten. De wedstrijd wordt nu maandagavond gespeeld.

Helemaal klaar is het veld nog niet. Twee naden zaten tijdens de keuring nog enigszins los. Specialisten hebben echter verzekerd dat het absoluut goed is vanavond. Daarom heeft Janssen het veld goedgekeurd.

'Vrijdag kon ook'

Van der Kraan is niet verbaasd dat de wedstrijd doorgaat. "Ik blijf erbij dat de wedstrijd vrijdag gespeeld had kunnen worden. Dit weekend is er ook nog een jeugdwedstrijd op gespeeld, de scheidsrechter heeft toen niets gemerkt van onregelmatigheden in het veld."





