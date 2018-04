Marianne Vos is door sleutelbeenbreuk 4 weken uitgeschakeld: 'Balen, maar het seizoen is nog lang'

BABYLONIENBROEK - Marianne Vos is minimaal vier weken uitgeschakeld door haar sleutelbeenbreuk die ze opliep na een val tijdens Luik-Bastenaken-Luik. De renster werd zondagavond nog geopereerd in Amersfoort en die is goed verlopen: “Ik moet nu een aantal dagen rust houden.”

De 30-jarige Vos viel tijdens de afdaling voor Roche-aux-Faucons, ongeveer veertig kilometer voor de finish. “Ik ben in ieder geval 4 weken uit koers. Dat betekent dat ik de GP Elsy Jacobs, de Trofee Maarten Wijnants en het Wielerfestival Aalburg zal missen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Vos geeft op de website van haar ploeg aan dat de hoogtetraining die ze gepland had niet in gevaar komt. "De hoogtestage die ik gepland had voor de tweede helft van mei lijkt geen gevaar te lopen. Het is balen dat het anders loopt dan gepland, maar het seizoen is gelukkig nog lang.”

LEES OOK: Marianne Vos breekt sleutelbeen tijdens Luik-Bastenaken-Luik

De renster uit Babylonienbroek moet nu een aantal dagen rust houden. “Afhankelijk van de pijn kan ik daarna weer voorzichtig op de fietstrainer trainen. De verwachting is dat ik ergens in juni de draad weer kan oppakken.”