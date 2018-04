Hoe vul je een nieuwe savanne? 'Heel voorzichtig, de giraffe en de zebra moeten aan elkaar wennen'

ROSMALEN - Op de nieuwe savanne komen 200 dieren te staan. Hoe zorg je dat je dat dit goed verloopt? “We zijn heel voorzichtig te werk gegaan, vertelt zoöloog Martin van Hees van Safaripark Beekse Bergen. “Eerst de giraffen uitzetten, dan de zebra’s, samen met de verzorgers bespreken we welke dieren rustig en welke minder rustig zijn. Het weer moet ook meespelen, alles moet meespelen.”

“We hebben de dieren veel in de weekenden aan elkaar laten wennen, omdat het dan wat rustiger is met de bouw. De dieren zijn in gevangenschap geboren zijn gewend aan geluiden en aan licht, maar je wilt de rust hebben om de dieren in de rust aan elkaar te introduceren.”









Hoe kom je aan 200 dieren?

“We hebben door de jaren heen zelf een deel gefokt en verzameld, maar het grote deel hebben we van andere dierentuinen gehaald. Dus we hebben afgelopen maanden, veel transporten gehad van verschillende dierentuinen van Engeland tot aan Tsjechië tot aan Spanje,” vertelt Van Hees.

“Dat is echt een enorme klus geweest, want dieren kunnen niet zomaar getransporteerd worden. Daar heb je vergunningen voor nodig, de dieren hebben allemaal een paspoort en die moeten aangevraagd worden.”

Dieren zijn geen handelswaar

“Vroeger werden dieren uit het wild gehaald, maar dat doen we al heel lang niet meer,” vertelt de zoöloog. “Tegenwoordig hebben we fokprogramma’s waarin samenwerken met andere dierentuinen.”

Directeur Beekse Bergen, Dirk Lips: “Eind jaren ’80 hebben wij gepleit voor het beleid om geen waarde aan de dieren toe te kennen, de zeggenschap van de dieren aan comités geven en niet meer importeren vanuit de natuurlijke omgeving. Doordat we dit in gang hebben gezet dragen we echt bij aan het natuurbehoud en het behoud van de soorten.”

Kritiek op dieren in gevangenschap

Martin van Hees: “Dierwelzijn is ontzettend belangrijk voor ons: wij zullen nooit dieren uit de natuur halen en de dieren bij ons hebben het echt ontzettend goed.” Anne-Marie Fokkens: “Jane Goodall heeft ooit gezegd, dat als ze zelf zou mogen kiezen als dier, dat ze dan liever in gevangenschap bij Safaripark Beekse Bergen zit dan in de vrije natuur.”

Dirk Lips: “De opmerking van Jane Goodall is gebaseerd op de goede samenstelling van de groep, we zorgen voor een groot verblijf (9 hectare per savanne) met voldoende ruimte en we zorgen dat de soorten gemengd worden. Vanuit dierwelzijn gezien doet het Safaripark het optimaal.”