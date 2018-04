Kat zit vast in kantelraam, baasje was op vakantie

EINDHOVEN - Een moedige kat bracht zichzelf maandagmiddag flink in de problemen. Het beestje probeerde via het raam naar buiten te gaan, maar kwam met zijn achterlijf vast te zitten tussen het kantelraam en het kozijn. Het gebeurde aan de Edelweisstraat in Eindhoven.

Buurtbewoners hebben de brandweer gebeld. Dat bleek niet nodig, want volgens een ooggetuige was de verzorgster van de kat eerder aanwezig. De buurman en verzorgster hebben het dier samen kunnen redden. Ze werden daarbij wel gekrabd.

Volgens een omstander was het baasje van de kat op vakantie. Hoe het met de kat gaat, is niet duidelijk.