Natasha won 100.000 euro in The Wall en kan nu eindelijk naar de Noordpool

AMSTERDAM - De eerste aflevering van het kansspel 'The Wall' van SBS6 pakte erg goed uit voor de Mierlose Natasha. Zondagavond was te zien hoe zij 100.000 euro won. Dolgelukkig vertelde ze dat haar droom nu werkelijkheid gaat worden. Haar grootste wens is om naar de Noordpool op vakantie te gaan. "Die droom komt nu uit."

Natasha won het bedrag bij SBS6, die het bedrag namens de BankGiro Loterij uitdeelde. De Mierlose is niet de enige Brabander die de laatste tijd gelukkig is in het spel. In Rijen woont ook een geluksvogel die vorige maand een ton won bij diezelfde loterij.

De ultieme winnaar komt uit Tilburg

Rond de jaarwisseling won een Tilburger 30 miljoen in de Staatsloterij. Inwoners van Waalre en Bergen op Zoom mochten toen ieder een miljoen euro op hun rekening bijschrijven.