Jerrycans met chemicaliën gevonden in onderzoek naar inbrekers hengelsportzaak Tilburg

TILBURG - De auto waarmee de drie inbrekers die zondagavond wilden toeslaan bij Raven Hengelsport in Tilburg vluchtten, is teruggevonden. De Audi was geparkeerd in een garagebox in de wijk Oud Noord. Daar stonden ook allerlei spullen die gebruikt worden in drugslabs. De chemicaliën, een vuurwapen en munitie zijn in beslag genomen.

De inbrekers werden zondag rond zes uur 's avonds betrapt door een medewerker van de hengelsportzaak aan de Ringbaan Oost. Die zag tijdens het voorbijrijden dat het alarmlicht bij de zaak knipperde. Hij besloot daarop met zijn vriendin poolshoogte te nemen.

Oud Noord

Ze besloten met hun auto de Audi van de inbrekers klem te zetten. Maar die sloegen de ruit van die auto in, verplaatsen de auto en gingen er daarna in hun Audi vandoor. De inbrekers zouden niets hebben buitgemaakt.

Getuigen leidden de ;politie vervolgens naar de garagebox in de wijk Oud Noord. De politie vermoedt dat de Audi gestolen is.

Synthetische drugs

In de garagebox vonden agenten onder meer grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en spullen waarmee die drugs gemaakt worden.