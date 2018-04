Oranje worstenbroodjes voor de Koning: 'Een snack voor de lange terugreis vanuit Groningen'

DEN BOSCH - Normaal bakt hij zijn broodjes bruin, maar speciaal voor het vijfjarig jubileum van koning Willem-Alexander geeft De Bakkende Brabander zijn worstenbroodjes een oranje twist. Donderdag rijden de Bossche bakkers Michiel (47) en Bart van Gaalen (43) naar Villa Eikenhorst in Wassenaar om de speciale worstenbroodjes bij de koninklijke familie af te geven. Precies op tijd voor Koningsdag.

De twee bakkende broers stoppen er natuurlijk wel een briefje bij met "opwarm-instructies bij voor de keukenstaf". "En een heel belangrijke tip: hij moet ze wel warm eten!"

'Dat is heilig, daar kom je niet aan'

"Het broodje is natuurlijk speciaal voor zijn lustrum gebakken", vertelt de 43-jarige Bart van Gaalen. "Hij moet natuurlijk een ontzettend eind rijden op vrijdag vanuit Groningen. We bieden de broodjes daarom eigenlijk als snack voor op de terugweg."

De oranje worstenbroodjes zien er aan de buitenkant bijna hetzelfde uit als normale Brabantse worstenbroodjes. Alleen deeg is oranje van kleur, maar dat zie je pas goed bij het nemen van een eerste hap. "Het worstje zelf wilden we niet kleuren, dat is heilig, daar kom je niet aan."









Brabanders misten worstenbroodjes

Het bakbedrijf van Michiel en Bart van Gaalen is in 2014 ontstaan. Michiel was inmiddels verhuisd naar Oegstgeest en Bart naar Zeist. Ze misten daar hun worstenbroodjes. "Als je opgegroeid bent met worstenbroodjes in het weekend bij je bakkie, dan ga je daar naar op zoek. Je weet hoe ze in de supermarkt smaken, nou dat is hier bij de bakkers niet veel beter. Daarom ben ik ze zelf gaan bakken. Toen bleek dat er heel veel Brabanders uit de buurt ook interesse hadden." En zo ontstond De Bakkende Brabander.

De bakkende broers leveren donderdag veertig oranje worstenbroodjes af bij de poort van Villa Eikenhorst. "We denken dat er vrijdag zo'n vijfendertig mensen bij de koninklijke familie in de bus zitten. En de Koning wil natuurlijk ook zijn personeel bedanken die dag, dus daar houden we rekening mee. We willen hem alvast een hele fijne verjaardag wensen en: eet smakelijk!"