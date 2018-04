NAC wint maar niet van directe concurrenten: "Het is een nadeel dat je ervaring mist"

BREDA - NAC Breda heeft met nog twee wedstrijden te gaan in de eredivisie, dertig punten weten te behalen. Het gros van die punten heeft NAC niet behaald tegen de ‘kleintjes’ uit de competitie. De ploeg van Stijn Vreven pakte dit seizoen maar twee punten in degradatiekrakers.

Tegen de directe concurrenten FC Twente, Sparta Rotterdam, Roda JC en Willem II wist NAC niet één keer te winnen dit seizoen. Alleen tegen Sparta en Willem II werd er een gelijkspel uit het vuur gesleept. “Tegen clubs die defensief spelen, heeft NAC het lastig”, denkt oud-speler Geert Brusselers. “Maar juist tegen ploegen die meer ruimte weggeven, kan NAC wel presteren, daar maken ze goed gebruik van.”





Jonge selectie

“NAC heeft natuurlijk een heel jonge selectie”, zegt NAC-watcher Ronald Sträter. “Het is een nadeel dat je ervaring mist.” Volgens Sträter mist NAC spelers die er ‘op klappen’. “De druk komt nu op de schouders van de 20-jarige Manu Garcia te liggen, dat hoort eigenlijk een oudere speler te doen.” NAC heeft vooral een voetballende ploeg, maar niet een vechtersploeg, vindt voormalig-rechtsbuiten Peter Remie. “Het is natuurlijk heel vreemd dat NAC geen punten pakt tegen de directe concurrenten.”

De huurlingen van NAC kunnen volgens Remie goed voetballen, al zullen zij weinig met de club hebben. “Die spelers moeten zichzelf logischerwijs in deze wedstrijden verkopen. Wij hadden dat vroeger niet, toen hadden we bij NAC nagenoeg een voltallige Brabantse selectie.” Die Brabanders speelden volgens Remie nog echt voor de club. “Dat zie je tegenwoordig nergens meer.”

Directe handhaving

Brusselers denkt dat de club tevreden moet zijn als het zich direct handhaaft in de eredivisie. “Niemand bij NAC had voor dit seizoen noemenswaardige eredivisie-ervaring, dus dat zou een keurige prestatie zijn. Daarbij wil ook niemand in de play-offs terecht komen, een zwakke dag kan degradatie betekenen.” Ook Sträter denkt dat NAC het goed doet als de ploeg zich direct handhaaft. “De club heeft natuurlijk wel gegokt met deze jonge ploeg, maar handhaving zou een prima prestatie zijn.”