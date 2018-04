De ambachtelijke kunstwerkjes van Robèrt van Beckhoven proef je straks in het theater

OISTERWIJK - Loopt jouw mond ook altijd over als je de creaties van Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk ziet? Je kunt ze nu proeven! Het jurylid van Heel Holland Bakt gaat namelijk met zijn gebak en brood het theater in. Tijdens de 'foodexperience' Bij Robèrt in het Theater kan het publiek kennismaken met zijn ambachtelijke kunstwerkjes.

"Op televisie kunnen mensen zien wat ik maak, maar het theater is natuurlijk de uitgelezen plek voor interactie met het publiek. Eet vooral niet te veel van tevoren want we gaan met z’n allen proeven!", grapt hij op Facebook.

In zijn show zitten naar eigen zeggen verrassende elementen. "We hebben een heel groot podium nodig voor een bepaald onderdeel. Meer kan ik er nog niet over zeggen!", vertelt zijn vrouw Pirjo de Winkel.

Robèrt is zelf opgegroeid in een bakkerij en zal tijdens de show over zijn leven als bakkerszoon vertellen. De première is op 2 oktober in Theater De Bussel in Oosterhout. Op de site van de Nationale Theaterkassa staan alle speeldata.