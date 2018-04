Winkels en huizen ontruimd bij gaslek in Uden, straat deels afgesloten

UDEN - Verschillende winkels en huizen zijn ontruimd bij een gaslek aan de Sint Janstraat in Uden. De straat is gedeeltelijk afgesloten. Het gaslek ontstond maandagmiddag rond twee uur.

Volgens een ooggetuige is een gasleiding geraakt bij het weghalen van een boom. Het is onduidelijk hoeveel panden zijn ontruimd. Ook is niet duidelijk wanneer de straat weer open gaat.



Later meer.