Vrachtwagens botsen op A59, weg bij knooppunt Hooipolder weer vrij

MADE - De snelweg A59 is maandag rond kwart over twee dicht geweest door een ongeluk met twee vrachtwagens. Dat gebeurde bij knooppunt Hooipolder richting Waalwijk. Verkeer richting Den Bosch kan beter via Tilburg rijden.

Een vrachtwagen reed daar achterop een andere vrachtauto. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

De A59 was dicht richting Waalwijk. Verkeer dat naar Waalwijk wil, kon via de op- en afrit. Al het andere verkeer werd over de A27 geleid.

Rond kwart voor vijf was de situatie weer normaal.