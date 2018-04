Begeleider die seks had met patiënte in Rijsbergen wordt niet veroordeeld

BREDA - Een 49-jarige hulpverlener uit Tilburg is vrijgesproken van ontucht met een patiënte in een instelling in Rijsbergen. De destijds 36-jarige vrouw met ernstige psychische problemen woonde vorig jaar begeleid in een instelling van Stichting Woonzorg Rijsbergen.

Ze zou een oogje hebben gehad op haar persoonlijk begeleider en ook die had een klik met de vrouw.

LEES OOK: Hulpverlener verdacht van ontucht met patiënte, justitie eist celstraf

Orale seks

Op initiatief van de patiënte vond in maart vorig jaar een date plaats in een parkje. Het begon met wat zoenen, maar later liep een ontmoeting uit op orale seks. De instelling kaartte de zaak aan.

Volgens de rechtbank heeft de man 'zeer onkundig gehandeld en een maatschappelijk aanvaardbare norm' overschreden. Om de man veroordeeld te krijgen, moet er genoeg bewijs zijn dat hij misbruik heeft gemaakt van de afhankelijkheidspositie van de patiënte. Dat bewijs is er niet.

Beroepsverbod

Justitie eiste twee weken geleden negen maanden celstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook zou de man vijf jaar lang niet in de zorgverlening mogen werken.