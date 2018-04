Boswachters blij met 2,8 miljoen euro voor extra toezicht in natuurgebieden: 'Dit gaat echt helpen'

Drugsafval in Best. (Archieffoto)

DEN BOSCH - Na bijna anderhalf jaar getouwtrek hebben Provinciale Staten 2,8 miljoen euro toegezegd voor extra toezicht in natuurgebieden. Een motie van zes partijen over dit onderwerp werd afgelopen week aangenomen. Het is goed nieuws voor de Brabantse boswachters, die worstelen met een enorme hoeveelheid aan drugs- en afvaldumpingen, maar ook te maken krijgen met geweld en bedreigingen.

Het is al jaren schering en inslag: drugs- en afvaldumpingen in de Brabantse natuurgebieden. Volgens een steekproef van boswachters van Brabants Landschap zijn het er jaarlijks zo'n vijfduizend. Behalve dat de gedumpte rotzooi voor veel milieuschade zorgt, kost het ook veel werk en geld. Reden voor boswachters om begin deze maand te protesteren bij Provinciale Staten in Den Bosch. En dat had effect.

"Het statement van de boswachters heeft erg geholpen om dit geld erdoor te krijgen", zegt Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP in de Provinciale Staten. Zijn partij is al anderhalf jaar bezig om het extra geld beschikbaar te krijgen. "Het water staat boswachters nu echt aan de lippen. De signalen werden zo duidelijk dat de politiek niet meer kon wegkijken."





Boswachter Erik de Jonge staat ook maandagmiddag weer tussen de zakken met hennepplanten, vlak naast de snelweg in Heimolen. "Drugsafval in het bos, we komen het dagelijks tegen. We balen er erg van dat we dit steeds moeten opruimen."

Het bedrag dat nu is afgesproken, is niet geheel zonder voorwaarden, zegt Vreugdenhil: "Het is echt alleen bedoeld voor extra mankracht om overlast te voorkomen."

'Niet durven dromen'

De Jonge is ontzettend blij met het extra geld. "Dit had ik niet durven dromen toen we actie voerden. Hier kunnen we tientallen toezichthouders voor aan het werk zetten. Dit gaat echt helpen", zegt hij glunderend.

Is 2,8 miljoen euro echt voldoende om alle afvaldumpers bij de kraag te vatten? Daar lijkt het niet direct op. Het is genoeg om een 'basisniveau' van toezicht te garanderen, zo leest de begeleidende tekst in de motie. Vreugdenhil: "Dit moet vooral een preventieve werking hebben. Met extra toezicht voorkom je ook dat mensen proberen om afval te lozen in de natuur."

Strijd

Hoewel Vreugdenhil tevreden is met het extra geld, is de strijd nog niet helemaal gestreden. De financiering geldt alleen voor 2019 en 2020. "We kunnen nog niet achterover gaan leunen. In de nieuwe coalitieperiode moet dit structureel worden. Dat lukte ons nu niet."

Ook De Jonge ziet graag nog meer geld. "Dit is een goed begin. Ik hoop dat we na deze twee jaar opnieuw geld krijgen om dit door te zetten."