Man die burgemeester Son en Breugel en agenten bedreigde, heeft mogelijk permanente psychose

SON EN BREUGEL - Een 49-jarige man die in een tentje naast de A50 bivakkeerde, zou burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel en drie agenten hebben bedreigd. De verdachte mailde hen teksten zoals 'dan wil ik ze vermoorden'. Waarom de man dit deed is onduidelijk. Volgens zijn advocaat heeft het er alle schijn van dat zijn cliënt in een permanente psychose verkeert.

De dreigementen aan het adres van de burgemeester van Son en Breugel en de agenten gebeurden tussen 24 november 2017 tot en met 11 januari 2018 in Son.

Niets zeggen

Zowel burgemeester Hans Gaillard als de drie politieagenten hebben aangiften gedaan van bedreiging. Ook heeft een vrouwelijke agente gevraagd om een schadevergoeding van driehonderd euro. Ze had tijdens de periode van de bedreigingen een presentatie moeten geven, maar was bang dat de verdachte daar zou verschijnen.

De verdachte zat maandagochtend doodstil in de rechtszaal. Op vragen van de rechter reageerde hij niet. "Moet ik uit u zwijgen opmaken dat u niets wil zeggen?", vroeg de voorzitter nog. "Als ik het zo hoor, verwacht ik dat u niet veel gaat zeggen vandaag."

Onberekenbaar en aggresief

Voor de man zonder vaste woon- of verblijfplaats is het niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met justitie. Zo kreeg hij in 2015 al een drie maanden durende gevangenisstraf opgelegd voor een gewelddadige diefstal.

Voor het Openbaar Ministerie is het een duidelijke zaak. "Het is juridisch gezien geen ingewikkelde zaak. De e-mails zijn duidelijk afkomstig van de verdachte", aldus de Officier van Justitie. De verdachte heeft niet meegewerkt aan psychologische- en reclasseringsonderzoeken. Het OM maakt zich zorgen om het gedrag van de man. "Ik vind het zorgelijk dat verdachte geen inzicht geeft in zijn persoon en dat hij geen antwoord geeft op vragen. Uit onderzoek van de recherchepsycholoog blijkt dat hij onberekenbaar en agressief gedrag vertoont."

'Lastig om hoogte van hem te krijgen'

De advocaat van de verdachte, Bas Ruijters, vindt het lastig om met zijn cliënt een bepaalde strategie aan te nemen. De man laat tegen hem ook weinig los. Tegen Ruijters vertelde de verdachte dat iedereen de dreigmails verstuurd kon hebben. "Ik merk op dat er verder geen technisch onderzoek is gedaan naar waar vanuit die mails zijn verstuurd. Er zijn vermoedens dat die uit de bibliotheek van Son en Breugel zijn verstuurd", stelt Ruijters.

"Het is lastig om hoogte van hem te krijgen", vervolgt Ruijters. "Er is vermoedelijk sprake van een psychische stoornis. Het lijkt er op dat zijn daden steeds gewelddadiger worden. Er lijkt een beeld te ontstaan dat hij het leven wel prima vindt, bivakkerend in een tentje langs de A50. Terwijl er tijdens het boodschappen doen weleens confrontaties met politie of met mensen van winkels ontstaan."

Permanente psychose'

Er is een celstraf van drie maanden tegen de 49-jarige man geëist, waarvan veertig dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook vraagt het OM om een contactverbod. "Als hij daar niet aan voldoet, verzoek ik u een week gevangenisstraf op te leggen tot een maximum van zes maanden", aldus de Officier van Justitie.

"Ergens in dossier staat opgemerkt dat het er alle schijn van heeft dat mijn cliënt in een permanente psychose zit. Als dit zo is, vraag ik me wel af of het opleggen van een voorwaardelijke straf wel zinvol is", aldus Ruijters.