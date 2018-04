Stroomstoring in regio van Eersel weer opgelost

Een tankstation in Eersel had ook last van de stroomstoring. (Foto: SK Media)

EERSEL - De stroom is maandagmiddag in onder meer Eersel, Reusel, Hapert en Bladel uitgevallen.

Op de website van Alle Storingen kwamen klachten binnen van mensen die ineens zonder stroom kwamen te zitten. Niet alleen bij huishoudens was dit het geval, ook bij een tankstation in Eersel viel de elektriciteit uit. Inmiddels is de storing weer opgelost.

Transformator uitgevallen

In totaal gaat het om zo'n 29.000 klanten die last hadden van de storing. "Er was een transformator uitgevallen in Hapert. Hoe dat precies is gebeurd, weten we nog niet. Waarschijnlijk lag het aan de verbinding met TenneT, de netbeheerder", vertelt Loek de Lange, woordvoerder van Enexis.