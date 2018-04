Motorclubs laten aspirant-leden 'het vieze werk' opknappen

TILBURG - Criminele motorclubs richten steeds vaker supportclubs en broederschappen op om 'het vieze werk' op te laten knappen. De Taskforce Brabant Zeeland, die is opgericht voor de bestrijding van criminaliteit in het zuiden van het land, constateert dat in het jaaroverzicht als effect van de bestrijding van de motorclubs zoals Satudarah en No Surrender.

Supportclubs en broederschappen bestaan uit mannen die graag lid willen worden van een motorclub. De toelatingseisen zijn minder streng.

"Het zijn kweekvijvers met toekomstige leden die steun kunnen bieden zonder een volledige kijk in de keuken te krijgen", aldus een woordvoerder van de Taskforce maandag in een toelichting.

Dreigend verbod motorclubs

Bekende motorclubs worden bedreigd door een verbod. Als eerste werd vorig jaar motorclub Bandidos verboden en het Openbaar Ministerie wil hetzelfde doen met Satudarah en No Surrender.