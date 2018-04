Diehard PSV-fans vieren kampioenschap opnieuw: 'Het is nog niet voorbij'

ERP - Voor de echte PSV-liefhebber in hart en nieren is één huldiging natuurlijk niet genoeg. Ongeveer zestig fans vieren in Erp nog één keer dat hun club de beste is. 'Het is nog niet voorbij!'

Het is een traditie. Al sinds het kampioenschap van 1997 verandert café Schansoord in een PSV-walhalla, enkele dagen na de huldiging. Het is weer tijd voor de afterparty.



Gat

Na de wedstrijden, de overwinning en de huldiging ontstaat er een soort gat bij de fans. Het is dan ineens voorbij. "Het is dan geweldig om toch nog een afterparty te kunnen vieren", vertelt Joep Deckers (44) uit Erp, met een biertje in zin hand.



Dat de traditie al jaren bestaat, is 'logisch' volgens Deckers. "Het is altijd gemoedelijk. We hebben allemaal dezelfde passie voor PSV en voetbal. Lekker ouwehoeren over voetbal."



Het feest begon rond één uur en gaat door tot ongeveer half tien. "Dan is het echt voorbij", erkent Deckers.