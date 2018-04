Max Verstappen zou wat gespierder willen zijn: 'Het liefst had ik eruitgezien als Rico Verhoeven'

HALSTEREN - Formule 1-coureur Max Verstappen had graag wat meer spieren gehad. Verstappen heeft wel een mooi voorbeeld in gedachte. "Ik ben best dun. Het liefst had ik eruitgezien als Rico Verhoeven", lacht de 21-jarige coureur.

Verstappen staat een aantal dagen per week in de sportschool, maar net zo breed als Rico Verhoeven mag hij niet worden. "Ik mag niet zwaarder zijn dan 73 kg. Dat vind ik best jammer. Het liefste had ik eruitgezien als Rico Verhoeven, maar dan zou ik nooit in een F1-auto passen."

In gesprek met Men's Health zegt Verstappen dat hij niet met zware gewichten gaat sjouwen. "Ik train mijn lichaam met lichte gewichten en veel herhalingen." Toch stapte hij een keer de ring in met Verhoeven om te kijken hoe snel hij daar zou zijn.

Verstappen wilde een tijd geleden ook al op Verhoeven lijken: