'Overvaller' met snelle trek loopt tegen de lamp in ijssalon Werkendam

WERKENDAM - De politie heeft maandagmiddag in een ijssalon in Werkendam een 19-jarige man opgepakt. Hij zou kort daarvoor 'iets over een overval' hebben geroepen in een cafetaria aan het Plein. De politie zette een helikopter in om de verdachte op te sporen en in de gaten te houden.

Omstanders meldden dat de man op straat in Werkendam riep dat hij overval had gepleegd en op de vlucht was voor de politie. Gewaarschuwde agenten hielden de verdachte aan in ijssalon Pinokkio aan de Hoogstraat. Daar kocht de man kort voor zijn arrestatie nog een ijsje.

'Dreigende taal'

Volgens een woordvoerder van de politie wordt onderzocht of de man een overval wilde plegen. "Hij zou iets over een overval hebben geroepen in een cafetaria. Dat kwam dreigend over", aldus de politie.





Volgens de eigenaren van de ijssalon en een andere snackbar in Werkendam kwam de man gewoon een ijsje en frietje kopen. "Hij gedroeg zich niet agressief en kwam bij ons niet dreigend over."

Politie-onderzoek

Wat er precies is gebeurd in de snackbar aan het Plein, is niet bekend. De politie heeft de verdachte zonder problemen aangehouden. Vooralsnog wordt de man verdacht van 'bedreiging'. Onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven. De man zit vast.