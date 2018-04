'Het is een verschrikkelijke ervaring', gewapende overval op snackbar en tankstation dreunt na

EINDHOVEN - 31 seconden. Niet langer duurde de gewapende overval op een snackbar in Eindhoven op 7 april. Tot op de seconde nauwkeurig geregistreerd door de bewakingscamera's in de zaak, vanaf het moment dat de gemaskerde jongen binnenkwam totdat hij weer vertrok. De dader bleek een 15-jarige jongen uit Eindhoven te zijn die in korte tijd in de buurt al vaker had toegeslagen. "Een kind nog, maar voor het personeel maakt dat niet uit. De impact is hetzelfde. En dat voor een paar tientjes."

Volgens eigenaar Harald van Ballegooijen van snackbar Oude Gracht was het al snel duidelijk dat de overval niet door een doorgewinterde crimineel gepleegd was. "Iedereen weet dat er bij ons niets meer te halen is. Bijna alle betalingen zijn met pinpas en als er al geld in de kassa zit, wordt dat meteen afgeroomd." Bovendien was er een patroon, want in de weken ervoor was er op meer plaatsen in de omgeving een overvaller actief geweest. Steeds rond sluitingstijd.









'Jongens die snel wat geld nodig hebben'

"We hebben het acht jaar geleden ook al meegemaakt. Toen ging het om een 17-jarige Eindhovenaar. Het zijn jongens die snel wat geld nodig hebben, maar niet beseffen wat ze aanrichten. Deze keer droeg de dader een masker. Bij iedere Halloween of carnaval zal dat bij mijn personeel weer herinneringen oproepen."

Ook bij het Avia-tankstation vlakbij de snackbar sloeg de 15-jarige toe, twee keer zelfs in een paar weken tijd. Ook hier was de buit minimaal. Personeel bedreigde hij met een mes.

"Het is een verschrikkelijke ervaring voor hen", zegt de manager die niet bij naam genoemd wil worden. "Het duurt jaren voordat ze zoiets verwerkt hebben. We hebben meteen de hoogste staat van alertheid ingevoerd. In de ochtend en de avond is er meer personeel binnen, de deur gaat dicht en personeel heeft opdracht om alleen mensen binnen te laten als ze het volledig vertrouwen."

'Wij speelden nog met poppen'

Omdat de dader gemaskerd was kon het personeel geen juiste inschatting maken van zijn leeftijd. "Ze dachten dat hij tussen de 20 en 30 jaar was." Maar 15? "Wij speelden op die leeftijd nog met poppen."

"Je wil dat je personeel veilig kan werken", zegt Van Ballegooijen. "Daarom hebben we na de overval acht jaar geleden twaalf camera's opgehangen. In de avond zijn er altijd drie medewerkers, geld gaat in een dichte kluis en bij de minste dreiging gaan de luiken dicht en wordt de politie gebeld. Maar je kunt niet alles voorkomen."

Verwerken

Belangrijk is, vindt hij, dat medewerkers zo'n gebeurtenis goed verwerken. Dat lukt door het er met elkaar veel over te hebben. "Ze hebben elkaar gesteund, ik ben trots op mijn mensen."