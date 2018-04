Nergens in Brabant zo veel (miniatuur-) Mariakapelletjes als in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Geen enkel dorp in onze provincie heeft zo veel Mariakapelletje als Rijsbergen. Elf stuks: in elk buurschap een. En al die kapelletjes zijn het afgelopen halfjaar in miniatuur nagebouwd. Omdat het feest is, want de kerk is precies honderd jaar oud. De maker is, hoe kan het ook anders, een goed katholiek.

Frans Mathijssen is 85. Miniaturen maken is zijn hobby. Zijn trotse kinderen Peter en Lian hebben hem vaak bezig gezien: "In zijn schuurtje, in de hobbyruimte is hij dan heel geconcentreerd bezig. Prullen en nog meer prullen. En als het niet goed is: afbreken en weer opnieuw beginnen."



Geloof en eenvoud

Het resultaat van het geprul is nu te bewonderen in een vleugel van museum De Weeghreyse in hartje Rijsbergen. Alle elf staan ze opgesteld. Pastoor Hans van Geel is er maar wat blij mee. "Heel knap. Tot in de kleinste details zijn de kapellen nagebouwd. En je ziet er helemaal het leven van meneer Mathijssen in terug. Een man van geloof en eenvoud."





Van Frans Mathijssen zelf hoeft alle aandacht voor zijn persoon niet zo. Belangrijkst vindt hij het dat het honderdjarig bestaan van de kerk wordt gevierd. Die kerk heeft hij ook nagebouwd, het als de Mariagrot die bij de begraafplaats staat. En die is weer afgeleid van de beroemde grot in Lourdes.Mathijssen is één van de laatste katholieken van de oude stempel. Die zich het rijke Roomse leven nog levendig kan herinneren: "In de Meimaand gingen we elke avond bidden bij het kapelleke. Na de oorlog, in de jaren vijftig, waren er zo'n vijftig zestig mensen bij aanwezig hoor."Een van de kleinste kapelletjes is zijn favoriet. Die van buurtschap Tiggelaar, bij Mathijssen in de straat. "Daar ben ik geboren en daar woon ik nog. Al 85 jaar. Als je wat ouder wordt en je geheugen is nog goed, dan denk je veel aan vroeger. En omdat toen kapelletjes heel belangrijk waren, denk je daar vanzelf ook aan."De 11 miniatuurkapelletjes van Frans Mathijssen zijn elke zondag te bewonderen in museum De Weeghreyse in Rijsbergen, tussen 2 en 5 uur 's middags.