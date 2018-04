Vrouwen stelen met babbeltruc voor duizenden euro's aan sieraden bij juwelier in Budel

BUDEL - Twee vrouwen hebben bij een juwelier in Budel voor duizenden euro's aan sieraden gestolen. Ze maakten gebruik van een brutale babbeltruc om de medewerkers af te leiden.

In de uitzending van Bureau Brabant heeft de politie maandagavond beelden vrijgegeven van de twee vrouwen. Ze kwamen de winkel binnen, zogenaamd als klanten op zoek naar leuke sieraden.

Terwijl de sieraden op de balie lagen, begonnen de vrouwen druk te praten en te gebaren. Daarmee leidden ze de aandacht af van de medewerkers.

Rommelige situatie

In een mum van tijd veroorzaakten de daders een rommelige situatie en gristen ze de al ingepakte sieraden stiekem weg. Pas nadat het duo was vertrokken, merkten de medewerkers van de juwelierszaak dat ze voor duizenden euro's waren bestolen.

De politie zoekt mensen die meer informatie kunnen leveren over deze twee vrouwen. Een opvallend detail: een van de vrouwen had een verminkt oor.

Informatie kan vertrouwelijk worden aangeleverd via 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.