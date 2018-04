Arrestatieteam omsingelt flat in Valkenswaard, niemand aangehouden

Arrestatieteam in Valkenswaard (foto:Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

VALKENSWAARD - Een arrestatieteam heeft maandagavond een flat aan de Bremlaan in Valkenswaard omsingeld. De politie dacht dat iemand met een vuurwapen in de flat was. Dit bleek niet zo te zijn

De politie heeft niemand aangehouden. De actie wordt weer afgeblazen. In het huis van de verdachte doet de politie nog wel onderzoek.



De straat was enige tijd afgesloten. Ook die wordt weer vrijgegeven.