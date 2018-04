Zes keer zoveel goederentreinen tussen Vught en Den Bosch zorgen voor hoofdpijn bij omwonenden

VUGHT - Het goederenvervoer neemt de komende jaren hand over hand toe en dat baart omwonenden aan het spoor zorgen. Vooral in Den Bosch, Vught en Boxtel wordt de overlast van geluid en trillingen door de extra goederentreinen gevreesd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven beloofde maandag extra onderzoek te doen naar het geluid en de trillingen. "Maar er staat geen extra pot geld klaar voor maatregelen.”

Een deel van de goederentreinen richting Duitsland gaat in de toekomst over het bestaande traject tussen Geldermalsen en Venlo rijden. Dat moet met een nieuwe afslag mogelijk worden en dat betekent dat omwonenden van het spoor in Den Bosch, Vught en Boxtel wel zes keer zoveel goederentreinen voor de kiezen krijgen.

'Groningse toestanden'

Eerder zeiden actievoerders van het comité ‘Goederentrein nee’ al te vrezen voor ‘Groningse toestanden’. “Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken over het geluid en de trillingen, vooral ’s nachts”, zei Van Veldhoven na afloop van het gesprek met mensen die aan het spoor wonen.

“Eén van de maatregelen zou het aanpassen van de snelheid van de goederentreinen kunnen zijn. Bewoners ervaren minder herrie als de trein langzamer rijdt. Ik ga onderzoeken hoe we de geluidsoverlast kunnen beperken.”

Op het gebied van de trillingen ligt het lastiger, bekent de staatssecretaris. Sommige huizen langs het spoor vertonen nu al scheuren. “De trillingen vormen een complex probleem. Dat moeten we eerst wat beter in beeld te krijgen. Wat zijn maatregelen die echt helpen? Dat gaan we onderzoeken.” Toch waarschuwt de staatssecretaris voor al te veel optimisme. “Er is geen geld voor extra maatregelen.”