Bejaarde vrouw met rollator van bankpasje beroofd, vrouwen plunderen rekening

ETTEN-LEUR - Een 80-jarige vrouw die vorig jaar geld pinde bij de ABN Amro op de Markthof in Etten-Leur, is daarna van haar bankpasje bestolen. Dat gebeurde toen de vrouw met haar rollator bij de bakker stond. Binnen enkele minuten werd de rekening van het slachtoffer leeggehaald. Bureau Brabant liet maandavond beelden zien van de daders.

Het moment dat de bejaarde vrouw ging pinnen aan de Markthof is te zien op de beveiligingsbeelden van de bank. Ze werd gevolgd door twee vrouwen die veel aandacht hadden voor het slachtoffer. Een van de daders keek vermoedelijk de pincode af, terwijl de andere de omgeving in de gaten hield.

Bakker

Nadat ze geld pinde, ging de 80-jarige vrouw met haar rollator naar de bakker aan het Hof van den Houte. Ze rekende daar contant af. Terwijl ze stond te wachten, is op bewakingsbeelden te zien hoe haar bankpas werd gestolen door een vrouw.

Kort hierna werd met het gestolen bankpasje een flink geldbedrag gepind bij de geldautomaat in de Albert Heijn aan het Burchtplein.

De politie zoekt naar de identiteit van deze vrouwen. Wie kent of herkent ze? U kunt bellen met 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.