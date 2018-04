Psst, stukje Python kopen? Run op tweedehands achtbaan-moeren via Marktplaats

KAATSHEUVEL - Het meest populaire zoekwoord op Marktplaats was maandag: 'Pythonmoer'. Een krappe maand nadat de Efteling moeren van de oude achtbaan verkocht, is een levendige handel ontstaan op Marktplaats.

De duurste moer staat op dit moment op de site voor totaal driehonderd euro. Op de handelssite staan nu een kleine dertig advertenties en oproepjes.



Achtbaan de Python is begin dit jaar vrijwel compleet afgebroken en opnieuw opgebouwd. Na bijna 37 jaar was de baan aan vervanging toe. Op 31 maart is de vernieuwde baan geopend.

500 moeren

In totaal heeft de Efteling 500 moeren verkocht. Honderden mensen stonden in de rij voor een moertje. Ze waren dan ook in een mum van tijd uitverkocht.



De Python staat sinds 1981 in de Efteling en heeft ruim 300.000 kilometer gelopen. De verbouwing duurde twaalf weken. Behalve de lift, het station en de fundering zijn alle onderdelen vervangen.