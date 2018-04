Deze islamitische organisaties in Brabant vroegen financiering aan in Midden-Oosten

EINDHOVEN - Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in Golfstaten of hebben daadwerkelijk geld ontvangen uit het Midden-Oosten. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië. Onder de islamitische organisaties bevinden zich ook zeven Brabantse organisaties uit Eindhoven (2), Tilburg (2), Helmond, Den Bosch en Breda.

NRC en Nieuwsuur wisten de hand te leggen op informatie die de overheid jarenlang geheim heeft gehouden.

Transparantie

Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden vanwege de zorgen dat ze hiermee hun fundamentalistische variant van de islam, het salafisme, exporteren naar Nederlandse gebedshuizen. De Tweede Kamer vraagt al jaren om meer transparantie.

Brabantse islamitische organisaties:

Eindhoven

Al Forkaan moskee

De moskee is ontstaan als gevolg van missie en financiering vanuit Saoedi-Arabië, schreef inlichtingendienst AIVD in 2004.

Salaam Foundation for Science, Education and Humanitarian Work

Koeweit heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op 11 juli 2016 laten weten dat een Koeweitse liefdadigheidsinstelling van plan is deze instelling te financieren. De penningmeester van de stichting geeft aan dat er geld is aangevraagd via de ambassade van Koeweit. De aanvraag zou nog in behandeling zijn.

Tilburg

Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis

Ook deze moskee is ontstaan als gevolg van missie en financiering vanuit Saoedi-Arabië, schreef inlichtingendienst AIVD in 2004.

Stichting Moslim Wereld Liga Nederland

De stichting wordt geleid en gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië, schreef inlichtingendienst AVID in 2004.

Helmond

Al Mouahidine moskee

Deze moskee is eveneens ontstaan als gevolg van missie en financiering vanuit Saoedi-Arabië, schreef inlichtingendienst AIVD in 2004.

Den Bosch

Stichting Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum

Het Afghan Islamic & Cultural Center in Den Bosch heeft op 4 maart 2013 geld aangevraagd in Saoedi-Arabië, blijkt uit een lijst die door Saoedi-Arabië is verstrekt aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat vermoedelijk om dezelfde moskee. Het moskeebestuur reageert niet op verzoeken voor een reactie.

Breda

Stichting voor Islamitisch Jongeren in Breda

Moskee is ontstaan als gevolg van missie en financiering vanuit Saoedi-Arabië, schreef inlichtingendienst AIVD in 2004.