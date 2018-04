Gewapende overvaller Kruidvat maakt slechts wisselgeld buit maar zorgt voor grote paniek

AARLE-RIXTEL - Een overvaller heeft eind januari de medewerksters van Kruidvat in Aarle-Rixtel de schrik van hun leven bezorgd. Zwaaiend met een pistool moesten ze van hem een kluis openen. Daarin zat slechts wat wisselgeld.

De overval vond plaats op woensdag 31 januari. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dader, vlak voordat hij de winkel in de Dorpsstraat binnenkwam, een sjaal voor zijn gezicht sloeg. Daarna trok hij een pistool uit zijn broeksband.

Met het wapen bedreigde hij twee medewerksters en dwong ze naar de kluisruimte achterin de winkel. De slachtoffers konden slechts één kluis openen, op het andere zat een tijdslot.

Rammelend kleingeld

Hoewel in de geopende kluis slechts wat wisselgeld lag, moesten de medewerksters het kleingeld in een rode plastic tas van Kruidvat stoppen. Daarna rende de dader weg. Enkele getuigen zagen de dader vluchten via een oprit in de Dorpsstraat. Daar kon hij echter niet verder, moest rechtsomkeer maken en stuitte op een verbijsterde voorbijganger.

LEES OOK: Gewapende overval op Kruidvat in Aarle-Rixtel

Het lukte de overvaller daarna toch om te ontsnappen via een volgende steeg. Met bij zich de rode plastic tas van Kruidvat met daarin het rammelende kleingeld.

Signalement

Volgens getuigen had de dader een getinte huidskleur. Hij had een normaal postuur en was 1,70 tot 1,80 meter lang. Opvallend waren zijn donkere wenkbrauwen en dunne snorretje. De overvaller droeg een korte, gewatteerde jack en sprak Nederlands.

De politie zoekt getuigen die de overvaller denken te herkennen of hem op zijn vlucht zijn tegengekomen. Informatie is welkom via 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.