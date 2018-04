In het Safari Resort is het elke dag volle maan, Philips Lighting draait aan de knoppen

Een brul van een leeuw is in de lodge te horen

HILVARENBEEK - In het Safari Resort in safaripark Hilvarenbeek is het elke dag volle maan. Gasten van het resort slapen in een lodge op een steenworp afstand van de wilde dieren. Door het maanlicht kunnen de dieren ook tijdens de nachtelijke uren op de voet worden gevolgd.





De Afrikaanse nachten zijn fameus. Vaak is er geen wolk aan de hemel, schijnt de maan en is er een prachtige sterrenhemel. “We willen dat onze gasten een paar dagen in Afrikaanse sfeer kunnen verblijven. En dan moeten we van de nacht ook een feestje maken”, vertelt Dirk Lips, directeur/ eigenaar van Libéma in het tv-programma Booming Brabant.









Na een nacht proefslapen op het park wist Lips het zeker: ‘We brengen het maanlicht terug op de savanne, inclusief een zonsondergang.” In samenwerking met lichtarchitecten van Philips Lighting werd een plan gemaakt en het werkt. Zoöloog Martin van Hees legt uit. “Het is geen fel licht. Voor de dieren is het prettig om te zien waar ze lopen. Het geeft rust. Het was mooi om te zien dat tijdens de testavond in september de dieren meteen in het licht gingen staan.”