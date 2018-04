Kleindochter filmt vuursalvo op woonwagenkamp in Eindhoven

EINDHOVEN - Er is een filmpje opgedoken van de schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven. De kleindochter van Jan Dielissen was zondagavond toevallig net met haar telefoontje bezig toen er schoten vielen. Het meisje schreeuwt het uit van angst.

Op het filmpje is vooral het geluid van de schoten zeer indringend. Evenals de paniek die het vuursalvo veroorzaakt bij de kleindochter van Dielissen. Het meisje schreeuwt het uit van angst en zoekt snel een veilig heenkomen.

Wonderlijk genoeg raakte niemand gewond bij de aanslag op de Welschapsedijk.

Jan Dielissen is vermoedelijk het doelwit geweest van een wraakactie. Volgens hem zou een vechtpartij tijdens het kampioensfeest van PSV de aanleiding kunnen zijn. Maar hij tast in het duister wie de schoten zondagavond heeft afgevuurd.

