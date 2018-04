Cafetaria Marco was drie maanden dicht na politie-inval: 'Dit gebeurt nooit meer'

WERKENDAM - Cafetaria Marco in Werkendam is weer open. In januari werd de cafetaria voor drie maanden gesloten omdat in november vorig jaar bij een politie-inval drugs en wapens in het pand werden gevonden. De vaste klanten van de snackbar hielden in december nog een actie om de snackbar open te houden.

Duizenden mensen ondertekenden de zogeheten ‘frietpetitie.’ De rechtbank besloot anders: de cafetaria moest voor drie maanden dicht om maandagmiddag voor het eerst weer open te gaan.

Klanten op de stoep

Om klokslag vier uur maandagmiddag ging de deur eindelijk weer open voor de klanten die al op het stoepje zaten te wachten. “Ik denk wel dat het druk gaat worden”, zegt Marco die de afgelopen maanden enorm veel steunbetuigingen heeft gekregen uit zijn klantenkring. “Dat heeft me veel goed gedaan, ik denk dat alle klanten ook weer terugkomen.”

Wat doet zo’n affaire met je klantenkring als je zaak drie maanden is dicht geweest? Die vraag kan Marco nog niet beantwoorden. "Ik hoop weinig.” Recent heeft de ondernemer nog een gesprek gehad met de burgemeester van Werkendam. “We hebben afgesproken daar niets over te zeggen. De blik is gericht naar de toekomst en we zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

Trouwe klantenkring

Als de deur weer opengaat, zit de snackbar ik korte tijd bom en bomvol met Werkendamse jeugd. Die zijn stuk voor stuk naar de snackbar gekomen om Marco een hart onder de riem te steken. “Nu weer opnieuw oppakken en er met zijn allen achter staan, dan komt het wel weer goed.”