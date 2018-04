Economie groeit het hardst in Eindhoven, maar ook in.... Almere

EINDHOVEN - De economie in de regio Eindhoven groeit met 4,9 procent het hardst van Nederland. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers over 2017. Het is niet eenzaam aan de top, want ook de regio Almere kent eenzelfde groei.

De regio Eindhoven doet het zo goed vanwege de sterke industrie en de zakelijke dienstverlening. In Almere zorgen juist de autoleasebedrijven voor de groei.

In heel Nederland gaat het beter met de economie. Vorig jaar groeide de economie met 3,2 procent en dat is een stuk meer dan voorgaande jaren.