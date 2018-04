De lekkerste Brabantse asperge is dit jaar gestoken in Riethoven

RIETHOVEN - De lekkerste Brabantse asperge 2018 is gestoken bij Aspergeboerderij Boshoven in Riethoven. Dat heeft het Brabants Asperge Genootschap maandagavond bekendgemaakt. De boerderij wordt gerund door Jeanne en Wil van der Aa.

Met een ingezonden vierdejaars asperge van het ras Cumulus behaalde de Boshoven met 774 van de 800 te behalen punten de hoogste score. De bijbehorende trofee is het komend jaar te bewonderen in de boerderijwinkel van Jeanne en Wil van der Aa.

Overstap

Wil van der Aa en zijn vrouw Jeanne maakten in 2000 de overstap van een varkenshouderij naar de aspergeteelt. “En niet zonder succes, want in het verleden scoorden onze ingezonden asperges al goed”, vertelt Wil van der Aa. “Aspergeteler van de koude grond”, voegt hij eraan toe.

Op de schouw van de familie Van der Aa staat al een eerste, twee tweede prijzen en een derde prijs voor de lekkerste asperge te pronken. “Deze prijs is wel een verrassing, maar het is een teken dat het met de kwaliteit van onze asperges wel goed zit. Vorige week is het seizoen losgebarsten en was het al flink druk. Ik vermoed dat we het nu nóg drukker gaan krijgen.”

De jury maakte de keuze uit ingestuurde monsters van 21 aspergekwekers. De asperges werden de langs de meetlat gelegd en onder meer beoordeeld op geur, smaak, beet, nasmaak en kleur.