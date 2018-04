Bejaarde man in eigen woning ernstig mishandeld, slachtoffer naar het ziekenhuis

Een bejaarde man in Cuijk is ernstig mishandeld, de politie zoekt getuigen. (Foto: archief)

CUIJK - Een 76-jarige man uit Cuijk is zondagavond in zijn woning ernstig mishandeld. Het slachtoffer is met verwondingen aan het hoofd opgenomen in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over het voorval.