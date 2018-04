Emblemen van auto's gesloopt in Tilburg, berouwvolle dader brengt ze terug

TILBURG - Meerdere emblemen zijn begin maart van auto's gesloopt in Tilburg. De dader heeft de emblemen inmiddels bij een van de slachtoffers afgeleverd, maar dat is voor de politie niet voldoende.

In totaal gaat het om zeker elf emblemen, onder andere van BMW's, een Mercedes en een Landrover. Ze zijn van auto's gesloopt die geparkeerd stonden in de wijk Koolhoven in de Reeshof in Tilburg.

Anonieme brief

Enige tijd later vond een van de slachtoffers een plastic tas bij zijn auto met daarin de emblemen. Ook zat er een brief bij. "Het spijt mij zeer, ik weet niet wat me bezielde. Anoniem."

Ultimatum

Voor de politie is deze bekentenis niet genoeg. Op Facebook laat het politieteam Leijdal weten: "Wij hebben camerabeelden van deze verdachte. Wij geven de verdachte een week de tijd om zichzelf bij ons te melden. Doet hij dit niet zal de zaak en dus de beelden getoond gaan worden bij Bureau Brabant op 7 mei."

600 euro schade

Onder het bericht op Facebook melden zich enkele mensen die zeggen ook slachtoffer van deze persoon te zijn. "Ik ben eigenaar van de Landrover en heb zowel de auto als het embleem beschadigd teruggekregen! Schade: rond de 600 euro", schrijft Gerjan.

Marianne vult aan: "Ik ben eigenaar van de Mini, maar heb mijn logo nog steeds niet terug."