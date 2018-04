FC Den Bosch uitgeschakeld voor play-offs na nederlaag tegen FC Emmen

DEN BOSCH - Op het kunstgrasveld dat eerder op de dag nog door scheidsrechter Janssen namens de KNVB moest worden goedgekeurd, heeft FC Den Bosch zich niet kunnen vastklampen aan de strohalm die moest leiden naar de play-offs. In De Vliert werd met 1-2 verloren van FC Emmen en daarmee kwam een definitieve streep door de aspiraties van de Bossche club.

De wedstrijd, die was uitgesteld omdat het kunstgras vrijdagavond nog losse plekken had, begon al desastreus voor de Bosschenaren. Door geklungel in de achterhoede forceerde FC Emmen na ruim tien minuten een penalty, die door Cas Peters uitstekend werd ingeschoten.

Ook daarna bleef FC Emmen de betere ploeg in de eerste helft. Met dank aan onder meer de paal en de doellijn mocht FC Den Bosch blij zijn dat de ruststand slechts 0-1 was.

Alles of niets

Ook in de tweede helft kon FC Den Bosch zich lange tijd niet in deze alles-of-niets-wedstrijd manifesteren. Het creëerde weinig kansen en was niet opgewassen tegen het fysiek en technisch betere Emmen.

Maar er kwam nog hoop bij de thuisploeg, toen Jort van der Sande onverwacht nog in de slotfase de gelijkmaker wist te produceren. Die hoop was van korte duur want even later was het alweer 1-2. Stef Gronsveld schoot de bal tussen de benen van keeper Nick Leijten. En dat was ook de einduitslag.









Spek en bonen

FC Den Bosch sluit het seizoen daardoor zaterdagavond voor spek en bonen af bij Go Ahead Eagles, dat ook nergens meer voor speelt. De daarop volgende play-offs voor een plek in de eredivisie zal dus niet één Brabantse deelnemende ploeg uit de Jupiler League hebben.