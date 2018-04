Tweetal opgepakt op A58 na schietincident in Etten-Leur

ETTEN LEUR - De politie is maandagnacht uitgerukt na een melding dat er was geschoten aan de Wielewaal in Etten-Leur. Twee mensen zijn hiervoor aangehouden. Niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt nog of het om een daadwerkelijke schietpartij gaat, of dat het knalpatronen waren. De vermoedelijke daders werden na een zoekactie in een auto op de A58 richting Bergen op Zoom opgepakt.

Volgens BN/DeStem zou het gaan om een 18-jarige tiener uit Bergen op Zoom en een 20-jarige man uit het Belgische Antwerpen.