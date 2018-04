Schoten gelost na een ruzie in een woning in Best, dader gevlucht

BEST - Bij een uit de hand gelopen ruzie zijn maandagnacht rond één uur schoten gelost in een woning aan de Amsterdamsestraat in Best. Niemand raakte gewond. Dat meldt de politie.

Volgens de politie zou er geschoten zijn na 'onenigheid in de relationele sfeer'. De dader is na het voorval op de vlucht geslagen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In de woning wordt sporenonderzoek gedaan en er wordt met mensen uit de buurt gesproken.