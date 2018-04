Gewapende overval op woning in Wernhout, drie daders gevlucht

BREDA - Zeker drie gewapende mannen hebben maandagnacht rond halfvier een woning overvallen aan de Lentsebaan in Wernhout. Dat meldt de politie. Er is niemand gewond geraakt.

Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt bij de overval. De politie is een zoekactie begonnen naar de daders. Ze zouden met een vluchtauto zijn weggekomen.