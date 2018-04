Brabanders genomineerd voor titel Wetenschapstalent 2018

EINDHOVEN/TILBURG - Yoeri van de Burgt van de Technische Universiteit Eindhoven en Anne Lafarre van de Tilburg University zijn genomineerd voor de titel Wetenschapstalent 2018. De verkiezing is georganiseerd door het populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist.

In totaal zijn er 25 jonge topwetenschappers genomineerd. Ze worden door een jury beoordeeld, maar ook het publiek kan tot 6 mei stemmen op hun favoriet via newscientist.nl/talent. Op 31 mei is de prijsuitreiking in Utrecht.

Kunstmatige intelligentie

Yoeri van de Burgt houdt zich bezig met kunstmatige intelligentie. Denk aan gezichtsherkenning, spamfilters en routevoorspellingen. De algoritmen die hierachter schuil gaan werken als een menselijk brein. Ze zijn daardoor goed in het herkennen van patronen, maar om ze te laten werken zijn energievretende supercomputers nodig en een verbinding met internet. Yoeri van de Burgt wil het anders doen: niet in de cloud, maar met behulp van lokale en fysieke netwerken die hij bouwt met goedkope organische materialen. Van der Burgt bouwt dus eigenlijk efficiëntere namaakversies van ons brein, om zo kunstmatige intelligentie naar een hoger niveau te tillen.

Aandeelhouders

Anne Lafarre onderzoekt het nut van aandeelhoudersvergaderingen. Het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen legt verantwoording af aan de aandeelhouders. Dat gebeurt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Anne Lafarre onderzoekt hoe relevant die vergaderingen zijn en wat aandeelhouders motiveert om mee te doen. Ze bedenkt bovendien manieren waarop je deze vergaderingen moderner kunt maken en de aandeelhoudersparticipatie omhoog kunt krijgen. Zo bekijkt ze onder meer of blockchaintechnologie ingezet kan worden om de aandeelhouders te laten stemmen.

Een korte beschrijving van het onderzoek van alle kandidaten vind je op: https://newscientist.nl/new-scientist-wetenschapstalent-2018-kandidaten/