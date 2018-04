Mundial maakt de line-up bekend en deze acts moet je zien met WINACTIE!

TILBURG - De line-up van Mundial is vandaag bekendgemaakt en deze acts moet je zeker zien volgens programmeur Sophieke Gremmen.

Festival Mundial is van oorsprong een festival met wereldmuziek, daarom eerst de mundiale aanraders. Zoals Hollie Cook, een zangeres uit de UK die, naar eigen zeggen 'tropical pop' maakt. Hollie heeft het van geen vreemde. Haar vader was de drummer van The Sex Pistols en haar peetvader is Boy George.





Ook zeker een bezoekje waard is Omar Souleyman, uit Syrié die zich dit seizoen ontpopt als een echte festivalzanger. Zijn muziek bestaat uit de bijzondere mix van Syrische bruiloftsmuziek op een techno beat.





Ga ook zeker naar de lekker zomerse klanken van Nubiyan Twist luisteren. Ook deze act komt uit de UK. Zij maken future jazz en afro dub.





Bekende namen zijn Kraantje Pappie, Gallowstreet en De Likt. Vooral met Kraantje Pappie is Gremmen blij. "Hij is een erg goede rapper, die hit naar hit scoort, maar hij is misschien ook wel de snelste rapper van Nederland."





De band met de meest opvallende naam is zonder twijfel O, Kutjes. Niet alleen de bandnaam. ook de onderwerpen die ze kiezen voor hun nummers schuren tegen het ongemakkelijke aan. De twee Friezinnen maken hun teksten op theatrale electropop.





Op de 31e editie van Festival Mundial is nog veel meer te zien: TheColorGrey, La Sra. Tomasa, Kuenta I Tambu, Sean Koch, Konono N1, Espana Circo Este, Mauskovic Dance Band, Secret Rendezvous, Project Rakija, Fata Boom, Blowtrio, Funkanizers, Mungo Bungo, George Kush Trio, Luna Mae, Umeme, Joël Domingos, Amartey, Myck en Potential Criminal.

Ter ere van de bekendmaking van de line-up, geeft Mundial twee weekendtickets weg. Zie daarvoor de Facebook pagina van Wakker! Niet gewonnen? Tickets zijn nog steeds te koop via www.festivalmundial.nl.