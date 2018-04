Brandweer redt duif van dak in Bredase binnenstad: 'Bij ieder dier in nood moeten wij uitrukken'

BREDA - De brandweer in Breda is dinsdagochtend uitgerukt om een duif te redden van een dak in de binnenstad van Breda. Op een dak in de Tolbrugstraat zat het beestje met zijn pootjes verstrikt in een net. Een hoogwerker van de brandweer moest eraan te pas komen om bij de duif te komen.

Bewoners zagen de vogel vanuit hun raam zitten maar konden er niet bij. Ze waarschuwden de dierenambulance. Ook de medewerkers van de ambulance konden de onfortuinlijke duif niet bereiken.

Naar de vogelopvang

Daarom werd de brandweer ingeschakeld. Met een hoogwerker lukte het de vogel los te maken en naar beneden te halen. De medewerkers van de dierenambulance haalden het net van zijn pootjes. Helaas lukte het de vogel niet meer om zelfstandig te staan. Hij is daarom naar de vogelopvang in Zundert gebracht.



Brandweer moet voor ieder dier in nood uitrukken

De hoogwerker van de brandweer blokkeerde de gehele winkelstraat tijdens de reddingsactie. Een woordvoerder laat weten dat de brandweer altijd moet uitrukken als ze de melding van een mens of dier in nood krijgt. "Je weet vaak niet meteen wat er aan de hand is en gaat meteen ter plaatse. Als we er dan zijn schieten we te hulp." Of de brandweer in dit geval uit had moeten rukken? "Wij vragen ons ook wel eens af of de melder ons had moeten bellen."